Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Vormittag positiv

24.01.24 09:25 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 9,86 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:06 Uhr 3,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 9,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.427 Nordex-Aktien. Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 58,52 Prozent Luft nach oben. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 12,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,50 EUR. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 29.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 01.04.2025. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,254 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Optimismus in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

