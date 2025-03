Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 15,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 15,53 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,53 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 351.856 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 17,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gewinne von 13,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit einem Kursverlust von 32,52 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,016 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,65 EUR an.

Am 27.02.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 31.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,677 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter