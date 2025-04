Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 15,87 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,87 EUR ab. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 15,66 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 15,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 215.901 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 17,63 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 11,09 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 33,96 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,011 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 19,12 EUR.

Am 27.02.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Nordex hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 2,01 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 25.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,675 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

US-Risiken setzen der Orsted-Aktie zu - Nordex-Aktie rutscht mit ab

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen