Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag in Rot

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 13,84 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 13,84 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 13,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,95 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 91.583 Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. 13,95 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,77 EUR.

Am 14.05.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,071 EUR fest.

