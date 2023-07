Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 12,56 EUR abwärts.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 12,56 EUR abwärts. Bei 12,56 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.203 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,30 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,888 EUR ausweisen wird.

