Nordex Aktie News: Nordex am Mittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,37 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:46 Uhr 0,8 Prozent. Die Nordex-Aktie legte bis auf 11,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.012 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,67 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.259,65 EUR gegenüber 1.259,65 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,912 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

