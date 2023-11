Nordex Aktie News: Nordex verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 9,88 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 9,88 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,84 EUR aus. Bei 9,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 284.728 Stück.

Bei 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 58,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (9,33 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 5,57 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Umsatzseitig standen 1.488,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.488,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 26.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,103 EUR je Nordex-Aktie.

