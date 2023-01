Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Nordex-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 14,58 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 14,41 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 173.162 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 16,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 109,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,23 EUR an.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nordex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,13 Prozent auf 1.488,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Nordex wird am 28.03.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 26.03.2024 dürfte Nordex die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

