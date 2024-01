Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag in Rot

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 9,32 EUR ab.

Die Nordex-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 9,32 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 9,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,50 EUR. Zuletzt wechselten 165.675 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 67,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 7,53 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,50 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.04.2025 dürfte Nordex die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,254 EUR je Nordex-Aktie.

