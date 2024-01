Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 9,44 EUR ab.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,4 Prozent auf 9,44 EUR ab. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 9,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.025 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 65,57 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 9,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,50 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nordex.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -1,254 EUR je Aktie ausweisen dürften.

