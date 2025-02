Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 12,57 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 12,57 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 12,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,92 EUR. Zuletzt wechselten 879.577 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,21 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 17,78 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,07 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,72 Mrd. EUR gelegen.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,047 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

