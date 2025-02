Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 11,90 EUR ab.

Die Nordex-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 11,90 EUR abwärts. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,86 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.073 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,52 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,21 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 29,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 17,78 EUR.

Nordex veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 1,67 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,07 Prozent präsentiert.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,047 EUR fest.

