Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 16,01 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 16,01 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 15,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.895 Nordex-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 10,12 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,011 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,12 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 27.02.2025. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 2,19 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,675 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Ausblick: Nordex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

US-Risiken setzen der Orsted-Aktie zu - Nordex-Aktie rutscht mit ab

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren eingefahren