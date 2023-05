Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,22 EUR

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 11,27 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 11,23 EUR ein. Bei 11,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 5.906 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,75 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2022 Kursverluste bis auf 6,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,16 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 14,45 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.488,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 14.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 14.08.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,858 EUR je Nordex-Aktie stehen.

