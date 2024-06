Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 12,26 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 12,26 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 12,22 EUR. Bei 12,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.093 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,63 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 29,72 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an.

Am 14.05.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,071 EUR je Nordex-Aktie.

