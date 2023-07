Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 12,77 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 12,77 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,80 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.259 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 18,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,35 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 15,30 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,888 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

