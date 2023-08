Kursverlauf

Nordex Aktie News: Nordex steigt am Nachmittag

25.08.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 11,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:51 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 11,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.267 Nordex-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 35,70 Prozent wieder erreichen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,67 EUR. Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1.259,65 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1.259,65 EUR umsetzen können. Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024. Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Nordex-Aktie dreht ins Minus: Nordex erhält Aufträge von Rönesans Enerji Nordex-Aktie springt an: Nordex erhält Großauftrag in Kanada TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nordex abgeworfen

