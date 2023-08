Nordex Aktie News: Nordex verliert am Freitagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 11,07 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 11,07 EUR abwärts. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,07 EUR nach. Mit einem Wert von 11,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.332 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,19 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,23 EUR am 14.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,65 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 12.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,912 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

