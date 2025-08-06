Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 21,60 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 21,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 21,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168.131 Nordex-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,42 EUR an.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Nordex dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

