Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,81 EUR.

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 9,81 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,88 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.118.684 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 59,33 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,33 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 5,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,00 EUR.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,109 EUR je Nordex-Aktie.

