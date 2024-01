Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,43 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 9,43 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 9,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.138 Nordex-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 15,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 9,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,50 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nordex am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 01.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -1,254 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

