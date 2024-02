Nordex Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Nordex

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 9,27 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 1,5 Prozent auf 9,27 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 9,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,40 EUR. Zuletzt wechselten 162.471 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 68,64 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 7,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,50 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nordex am 29.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 01.04.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,260 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

