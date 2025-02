Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag ohne große Veränderung

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 12,38 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,38 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,40 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 12,29 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.641 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 24,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,78 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,15 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 31.03.2026 dürfte Nordex die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,047 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

