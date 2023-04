Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Mittwochvormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Nordex 10,72 EUR

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 10,92 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 10,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.276 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 30,13 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,97 EUR am 07.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 56,75 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,05 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Beim Umsatz wurden 1.488,00 EUR gegenüber 1.259,65 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Nordex am 11.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 14.05.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,675 EUR je Nordex-Aktie.

