Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 12,77 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 12,77 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 12,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 60.993 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 18,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 15,30 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.259,65 EUR im Vergleich zu 1.259,65 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nordex am 27.07.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,888 EUR je Nordex-Aktie.

