Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 12,91 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 12,91 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 12,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,89 EUR. Zuletzt wechselten 6.513 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 21,12 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,23 EUR am 14.10.2022. Abschläge von 43,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,30 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Nordex dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,888 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nordex eingefahren

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nordex eingefahren

Nordex-Aktie dreht ins Plus: Nordex Group zieht im zweiten Quartal geringeres Auftragsvolumen an Land