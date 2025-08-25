Nordex Aktie News: Nordex gibt am Dienstagmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 21,30 EUR.
Die Nordex-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 21,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 21,10 EUR. Mit einem Wert von 21,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 110.267 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 50,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,037 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.
Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Aktie aus.
