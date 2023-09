Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 11,26 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 11,26 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 11,20 EUR ein. Bei 11,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 166.041 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 27,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 55,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 16,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.259,65 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.259,65 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,891 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

