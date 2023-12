Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 17:35 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 9,81 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 9,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.118.684 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,33 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR ab. Abschläge von 4,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,00 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1.488,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nordex am 26.03.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -1,109 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

