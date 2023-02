Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Montagnachmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 04:06 Uhr 1,0 Prozent. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270.099 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR. 18,58 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 103,98 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,23 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,13 Prozent auf 1.488,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 26.03.2024.

