Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag schwächer

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 14,03 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,93 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.374 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,64 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 6,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 101,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 29.03.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1.259,65 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Commerzbank-Aktie fällt zurück: Commerzbank-Aktie ersetzt Linde im DAX - Indexanpassungen im EURO STOXX 50

Commerzbank-Aktie dürfte nach DAX-Abschied von Linde bald in erste deutsche Börsenliga nachrücken

Nordex-Aktie gewinnt: Kapitalstruktur soll gestärkt werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex