Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Nachmittag vor

Nordex im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,71 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,71 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 13,25 EUR. Mit einem Wert von 13,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.194.907 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,78 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 1,67 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,07 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,057 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Ausblick: Nordex präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im TecDAX