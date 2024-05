Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 14,60 EUR nach oben.

Um 11:45 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 14,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 14,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,38 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 121.514 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 69,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,77 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 25.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,071 EUR je Aktie.

