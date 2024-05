Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 14,61 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 14,61 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 14,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 250.400 Nordex-Aktien.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 7,94 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 41,03 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,071 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

