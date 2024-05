Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Montagvormittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:05 Uhr 0,5 Prozent. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,46 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 13.458 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,37 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 18,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 14.05.2024. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,34 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,071 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

