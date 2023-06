Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 10,83 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,83 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 10,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 346.722 Stück.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. 44,32 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2022 (6,97 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 35,67 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 14,45 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.08.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Nordex dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,939 EUR einfahren.

