Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Freitagmittag südwärts

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 10,33 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 10,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 10,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,56 EUR. Zuletzt wechselten 183.587 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 51,38 Prozent Luft nach oben. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,87 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,33 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.488,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,955 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Verluste in Frankfurt: MDAX sackt ab