Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,97 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,97 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 10,02 EUR. Bei 9,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5.428 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 15,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 56,71 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 9,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,46 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,00 EUR.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,103 EUR je Nordex-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels zu

Börse Frankfurt in Grün: MDAX mit grünem Vorzeichen

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer