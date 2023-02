Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag in Grün

Um 04:07 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 14,25 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 14,36 EUR. Bei 14,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 356.250 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 18,38 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 104,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 20,23 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex -0,28 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.03.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 26.03.2024.

