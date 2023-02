Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 14,09 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 14,08 EUR. Mit einem Wert von 14,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.114 Nordex-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2022 auf bis zu 17,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 19,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 6,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 102,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 20,23 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ein EPS von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.259,65 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 26.03.2024 dürfte Nordex die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Stühlerücken abgeschlossen: Commerzbank zurück im DAX - UniCredit im EUROSTOXX 50

Commerzbank-Aktie fällt zurück: Commerzbank-Aktie ersetzt Linde im DAX - Indexanpassungen im EURO STOXX 50

Commerzbank-Aktie dürfte nach DAX-Abschied von Linde bald in erste deutsche Börsenliga nachrücken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com