Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 13,08 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 13,08 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,25 EUR an. Bei 12,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 347.270 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 15,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,69 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,03 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,053 EUR je Aktie.

