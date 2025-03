Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 14,91 EUR.

Das Papier von Nordex befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 14,91 EUR ab. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,77 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 15,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 331.778 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 17,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 18,24 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 29,71 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 27.02.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 2,19 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,677 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

