Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 15,37 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 15,37 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 15,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.525 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 14,70 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 31,82 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,65 EUR aus.

Am 27.02.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,19 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Nordex am 30.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,677 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

