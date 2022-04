Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Um 12:22 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 14,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 13,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,32 EUR. Zuletzt wechselten 389.802 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,11 EUR) erklomm das Papier am 29.04.2021. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 43,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 25,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.483,18 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 12.05.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 11.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,351 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Erste Schätzungen: Nordex legt Quartalsergebnis vor

Nordex-Aktie schließt Plus: Nordex erhält weniger Aufträge

Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien: Hier kommen Anleger auf ihre Kosten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com