Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 14,79 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 14,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 14,90 EUR. Mit einem Wert von 14,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.616 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 6,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,74 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 25.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,071 EUR je Nordex-Aktie.

