So entwickelt sich Nordex

Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Dienstagvormittag

28.05.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 14,69 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 14,69 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 14,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,64 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 3.443 Aktien. Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 70,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,77 EUR angegeben. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte Nordex die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,071 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie XETRA-Handel: TecDAX steigt zum Ende des Montagshandels Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

