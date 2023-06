Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Mittwochmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 10,99 EUR zu.

Um 11:43 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 10,99 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 11,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 36.026 Stück.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,97 EUR fiel das Papier am 07.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 36,58 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,45 EUR an.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.259,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nordex am 14.08.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,939 EUR einfahren.

