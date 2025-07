Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag mit Abschlägen

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 20,74 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 20,74 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,44 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.561 Nordex-Aktien.

Bei einem Wert von 21,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 1,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 97,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,035 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,40 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex gewährte am 25.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit 0,01 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 1,44 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 22,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,671 EUR je Nordex-Aktie.

