Nordex Aktie News: Nordex stabilisiert sich am Montagmittag

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nordex-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:43 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,20 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 11,38 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 11,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.375 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,62 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 7,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,67 EUR.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.259,65 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie dreht ins Minus: Nordex erhält Aufträge von Rönesans Enerji

Nordex-Aktie springt an: Nordex erhält Großauftrag in Kanada

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nordex abgeworfen