Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,29 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 11,29 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 11,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.675 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 38,44 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,93 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Auf der Umsatzseite standen 1.488,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.259,65 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR ausweisen wird.

